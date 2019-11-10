أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة السياحة والآثار بمديرية أمن سوهاج قيام (3 أشخاص مقيمين جميعاً بمحافظة سوهاج)، بالحفر خلسة بمسكن كلٍ منهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج:

تم خلالها استهداف مسكن أحدهم وأمكن ضبط شقيقه (بالمعاش، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية) والعثور على حفرة دائرية الشكل (بقطر 2.5 متر، وعمق 8 أمتار تقريباً) وبعض التشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في عملية الحفر.

وبمواجهته اعترف بالحفر خلسة بالاشتراك مع شقيقه "الهارب" بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

باستهداف مسكن الثاني، تلاحظ وجود حفر تم ردمه حديثاً، وتم ضبط (8) قطع حجرية تمثل عناصر معمارية منقوش عليها رسومات وزخارف نباتية مختلفة الأحجام والأشكال، تمثل جزء من مبنى أثري. وبإجراء المعاينة بمعرفة الجهات المعنية أفادت بأثرية القطع المضبوطة.

باستهداف مسكن الثالث، تلاحظ العثور على حفرة دائرية الشكل (بقطر 2 متر، وعمق 6 أمتار تقريباً) وبعض التشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.