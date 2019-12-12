الجيش العراقي: مقتل 11 مقاتلا يحاربون الإرهابيين في البلاد

أعلن الجيش العراقي مقتل 11 مقاتلا، اليوم، في شمال بغداد في هجومين انتحاريين استهدفا مقر "سرايا السلام" الذراع المسلحة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر ضمن القوات التي تحارب الإرهابيين، مؤكدا في بيان، أن أول هجوم أدى إلى "مقتل سبعة وإصابة ثلاثة" عصرا قرب بحيرة الثرثار، جنوب غرب سامراء.

وبعد ذلك، فجر "انتحاري" آخر، وهو مصطلح شائع يستخدمه الجيش إشارة إلى إرهابي من تنظيم "داعش"، سيارته المفخخة في هذا الفصيل، بحسب بيان ثانٍ، واوقع هذا الهجوم أربعة قتلى آخرين. وقد شارك انصار مقتدى الصدر مع القوات العراقية في القتال ضد الإرهابيين، بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

إصابة مدنيين اثنين في انفجار عبوتين ناسفتين شرق بغداد

من جانبه، أشار مصدر أمني عراقي مساء اليوم، إلى إصابة مدنيين اثنين إثر انفجار عبوتين ناسفتين شرق العاصمة بغداد، ونقلت قناة "السومرية" الإخبارية العراقية عن المصدر القول إن انفجارا مزدوجا بعبوتين ناسفتين ضمن منطقة "البلديات" شرقي بغداد وقع مساء اليوم، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة.

وأوضح المصدر أن قوة أمنية فرضت طوقا على منطقة الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وباشرت فتح تحقيق حوله، فيما قال مصدر أمني عراقي، اليوم، إن 5 تلاميذ سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار مقذوف من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ونقلت قناة "السومرية" الإخبارية عن المصدر الأمني قوله "إن مقذوفا حربيا من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي انفجر اليوم بالقرب من مدرسة الإبداع، في قرية كنعوص الواقعة شمال غربي الشرقاط بمحافظة صلاح الدين؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة تلاميذ وإصابة اثنين آخرين"، موضحا "أنه تم نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى وجثث القتلى إلى الطب العدلي، فيما قامت القوات الأمنية بتطويق موقع التفجير".