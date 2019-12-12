عاجل.. تشييع جثمان المخرج شريف السقا غدا عقب صلاة الجمعة

كشفت مصادر مقربة من أسرة المخرج الراحل شريف السقا، عن أنه سيتم تشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة، غدا، من من مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر.

وصرحت النيابة العامة، قبل قليل، بدفن جثمان المخرج الراحل شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية مع عمرو أديب، الذي توفي في حادث سير، مساء اليوم الخميس.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن المتوفى كان يستقل سيارته، واصطدم بسيارة متوقفة في شارع النصر بدائرة قسم شرطة منشأة نصر.

وتبين من التحقيقات عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث وأن المتوفى فوجئ بسيارة متوقفة أثناء سيره في الطريق.

يذكر أن السقا يعمل مع عمرو أديب منذ نحو 20 عاما في جميع البرامج التي قدمها أديب خلال رحلته الإعلامية التي بدأت من قناة أوربيت ثم "أون إي"، وأخيرا برنامج الحكاية، الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر، وشارك شريف في أخر حلقاته مساء الاثنين الماضي، وكان يستعد لحلقة غد.