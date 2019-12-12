توفي المخرج شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب، إثر تعرضه لحادث سير.

السقا تعاون مع أديب منذ فترة طويلة، بداية من برنامجه في القاهرة اليوم إلى برنامج الحكاية، ويتناول البرنامج عددا من الفقرات السياسية والاجتماعية والفنية المتنوعة.