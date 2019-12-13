أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم، إطلاق "المعركة الحاسمة" لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المدعومن جماعة الإخوان.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إنه بعد التحرك في معركة حسم طرابلس تنفيذا لتعليمات القائد العام للجيش الليبي نشتبك مع الميليشيات في عدة محاور بالعاصمة مثل صلاح الدين وعين زارة والهضية.

وأضاف: "هناك حالة فزع داخل صفوف الميليشيات، وهناك استسلام من بعضهم، وبعضهم فر أمام تقدم الجيش الوطني الليبي".

وقال المحجوب إن عملية حسم طرابلس أطلقت بعد دراسة جيدة للموقف الدولي والإقليمي، وبعد نجاح الجيش الليبي في استنزاف الميليشثيات على مدار الأشهر الماضية، مؤكدا أن روحهم المعنوية انهارت.

ولفت القيادي بالجيش الليبي إلا أن الساعات القادمة ستشهد تطورات كبيرة وتقدم كبير على صعيد المعركة.

وبدأ الجيش الوطني اللبيبي عملية تحرير "طرابلس" في أبريل الماضي، وخلال الأيام الماضية، حقق الجيش تقدما ضد ميليشيات طرابلس، وسيطر على مناطق الساعدية وكوبري الزهراء وعين زارة جنوبي العاصمة.

ويأتي تحرك الجيش الوطني الليبي في وقت دعت جماعة الإخوان حكومة فايز السراج في "طرابلس" لاستعجال تركيا بإرسال قوات إلى العاصمة وفق اتفاق أمني أبرم مع "أنقرة" خلال الأيام الماضية وسط رفض واسع له.