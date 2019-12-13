مع احتدام معارك الجيش الوطني الليبي مع الميليشيات الإرهابية في العاصمة طرابلس، استبقت جماعة الإخوان الإرهابية تحرك الجيش الوطني في عملية حسم طرابلس بدعوة تركيا للإسراع في إرسال قوات عسكرية، لدعم الجماعة وميليشياتها في مواجهة الجيش الوطني الليبي.

وفي هذا السياق ترصد "الوطن" أبرز عمليات الدعم التركي للميليشيات الإرهابية في ليبيا، والتي تم كشفها خلال السنوات الماضية، وكان آخر تطوراتها أمس.

سبتمبر 2015

ضبطت اليونان أول سفينة تركية محملة بالأسلحة كانت متجهة إلى ليبيا، حيث داهمها زورق تابع لخفر السواحل اليوناني.

وأبحرت السفينة من ميناء "الإسكندرونة" التركي إلى ميناء "هيراكليون" على "جزيرة كريت" اليونانية.

يناير 2018

ضبطت اليونان ثاني سفينة تركية محملة بالمتفجرات كانت متجهة إلى ليبيا وضبطها خفر السواحل اليوناني.

وقد جرى تحميل ما عليها من مواد في ميناءي مرسين والإسكندرونة التركيين.

وقال قائد السفينة إنه تلقى أوامر من مالكها بالإبحار إلى مدينة مصراتة الليبية، وكان الأمر بتفريغ الحمولة بأكملها في ميناء "مصراتة".

ديسمبر 2018

فضح سفينة تركية محملة بالذخائر والأسلحة بعد وصولها ميناء الخمس، وكانت محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، شملت 3 آلاف مسدس تركي الصنع، إضافة إلى مسدسات أخرى وبنادق صيد وذخائر.

مايو 2019

فَضْح سفينة "أمازون" التركية والتي كانت تحمل أسلحة إلى الميليشيات.

وجهت تركيا السفينة "أمازون" لدعم ميليشيات "طرابلس" بعد بدء الجيش الليبي عملية تحرير العاصمة من قبضتها، حيث كانت تحمل أسلحة وذخائر وآليات، قادمة عبر موانئ تركية.

24 يوليو 2019

نجح الجيش الوطني الليبي في رصد أنواع جديدة من الأسلحة التي وصلت عبر تركيا وقد تسلمتها ميليشيات "مصراتة".

أغسطس 2019

أرسلت تركيا دفعة من المقاتلين الأجانب، في 23 أغسطس، لدعم الميليشيات، في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش الليبي.

12 ديسمبر 2019

البحرية اليونانية تعترض سفينة تركية يشتبه بنقلها أسلحة لميليششيات ليبيا.