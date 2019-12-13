قفز الجنيه الإسترليني إثر فوز المحافظين بالانتخابات في بريطانيا بحسب استطلاعات الرأي، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

وأشارت نتائج استطلاعات الرأي إلى فوز حزب المحافظين في انتخابات بريطانيا العامة بعد حصوله على 368 مقعدا.