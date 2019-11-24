أعلن نيجيل فارج زعيم حزب "البريكست" البريطاني، اليوم، أن حزبه سوف ينافس على شغل 300 مقعد خلال الانتخابات التشريعية المبكرة، التي من المقرر أن تجرى في بريطانيا في الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف فارج - في تصريحات أوردتها شبكة "يورو نيوز"، "حزب البريكست قرر الانسحاب من نحو 317 دائرة انتخابية يسيطر عليها أنصار حزب المحافظين من أجل تفادى حدوث انقسام بين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ودعا فارج - المعروف بمعارضته للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي – الناخبين إلى التصويت لصالح حزبه لكى يكون المشرعون الفائزون أداة للضغط على الحكومة البريطانية القادمة للخروج باتفاق بريكست قوى لا تكون فيه بريطانيا مرتبطة بقواعد ومعايير الاتحاد الأوروبي.