الجيش الوطني الليبي يعلن سيطرته على عدة أحياء في طرابلس

أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، السيطرة على عدة أحياء في طرابلس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "سكاي نيوز" عربية، أن الجيش الوطني الليبي دخل المرحلة الأخيرة من تحرير طرابلس.