السقا و سيف و محسن حلمي

شهد هذا الأسبوع أحداث حزينة على الوسط الفني لوفاة ثلاثة مخرجين، هم سمير سيف، ومحسن حلمي، وأخيرًا شريف السقا مخرج برنامج الحكاية لعمرو أديب.

بدأ الأسبوع بوفاة المخرج سمير سيف عن عمر ناهز 72 عامًا متأثراً بأزمة قلبية مفاجئة.

وكان هذا الخبر بمثابة صدمة لكل الفنانيين الذين تعاملوا معه في عدد من الأعمال الفنية وشهدوا له بالطيبة وحسن الخلق.

بعدها تم إعلان وفاة المخرج محسن حلمي، زوج الفنانة سلوى عثمان، بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفي منذ شهر بسبب تدهور حالته الصحية.

واختتم الأسبوع بخبر وفاة المخرج شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب، إثر تعرضه لحادث سير.

السقا تعاون مع أديب منذ فترة طويلة حوالي ٢٠عام، بداية من برنامجه في الأوربت إلى برنامج الحكاية.

ورغم كل هذه الأحزان، إلا أن خبر خطوبة محمد الشرنوبي على راندا رياض مديرة أعمال أنغام، شغل الوسط الفني والسوشيال ميديا، حيث تعتبر هذه الخطبة الثالثة للشرنوبي