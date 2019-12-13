نقلت قناة "الحدث" عن مصادر لها، أنه تم انسحاب عناصر تتبع ميليشيات الوفاق من محيط مقر الحكومة بطريق السكة.

وأكدت المصادر، أن هناك أنباء عن بدء الترتيبات لمغادرة الدبلوماسيين الغربيين طرابلس، وأنهم تجمعوا في جنزور تمهيدًا لخروجهم عن طريق البحر.

وكشفت مصادر لـ"الحدث" أن الجيش الوطني الليبي عثر على مخازن أسلحة ثقيلة ومضادات دبابات ومتفجرات تحت الأرض لميلشيات الوافق أثناء تقدمه نحو طرابلس، كما عثر الجيش على أسلحة تركية أثناء الدخول إلى طرابلس، وألقي القبض على عناصر غير ليبية ضمن ميليشيات مسلحة في طرابلس.

وأكدت المصادر انسحاب عناصر تتبع الوفاق من محيط مقر الحكومة بطريق السكة وأخلت ميليشيات تابعة للوفاق مقرات أمنية مشيرة أن مجموعة تتبع الوفاق تفتش الهواتف وتقبض على من تجد لديه صور للجيش

وأكدت مصادر لـ"الحدث" أنه بمجرد دخول الجيش طرابلس سيتم إسقاط كافة الاتفاقيات الخاصة بحكومة الوفاق.

وقال مراسل "العربية" أن طيران الجيش الليبي يستهدف مواقع للوفاق في عين زارة.

وشهدت محاور العاصمة الليبية طرابلس، وقوع اشتباكات عنيفة، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الجيش دمر عشرات الطائرات التركية المسيرة في معارك طرابلس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع "سكاي نيوز" عربية، أن قوات الجيش دخلت إلى مناطق وأحياء رئيسية في العاصمة طرابلس.

كما دعا المسلحين إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم، و"نحن نضمن سلامتهم".