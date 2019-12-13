تحدث رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي والمنتخب الأولمبي عن امتحانات الثانوية العامة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC".

وشاهد صبحي فيديو له وهو خارج من لجنة الامتحان، لافتًا إلى أنه ركب دراجة نارية للوصول لسياراته وتعلق به أحد الأطفال على طريقة "متسبنيش يا لمبي" مشيرًا أن لجنته كانت في منطقة كرداسة.

وأكد صبحي أنه كان يتعاون مع زملائه في الامتحان: "أنا كنت بجيب الإجابات وبديهالهم" مشيرًا أنه شاهد محبة الناس في منطقة كرداسة.

وأشار رمضان إلى أنه وعد زوجته ووالدته بأن يحضر لهما هدية حال فوزه بكأس أمم أفريقيا للشباب لافتًا أنه لم يٌحضر هذه الهدية حتى الآن.