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معركة تحرير طرابلس

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أبرزها تفشي "الالتهاب السحائي" وتسريح 3 ملايين موظف.. الوزراء ينفي 12 شائعة

أبرزها تفشي "الالتهاب السحائي" وتسريح 3 ملايين موظف.. الوزراء ينفي 12 شائعة

بـ45 سيارة إسعاف.. "الصحة" تضع خطة التأمين الطبي لمنتدى شباب العالم

بـ45 سيارة إسعاف.. "الصحة" تضع خطة التأمين الطبي لمنتدى شباب العالم

تشيلي تعلن عدم العثور على ناجين من حادث تحطم طائرتها العسكرية

تشيلي تعلن عدم العثور على ناجين من حادث تحطم طائرتها العسكرية

سعر الدولار اليوم الجمعة 13-12-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة 13-12-2019 في مصر

"الأوقاف" تطلق 63 قافلة دعوية تفعيلا لمبادرة "أسيوط بلا ثأر"

"الأوقاف" تطلق 63 قافلة دعوية تفعيلا لمبادرة "أسيوط بلا ثأر"

3 غرف وصالة.. "الإسكان" تفتح باب الحجز لعدد من الوحدات بدمياط وبورسعيد

3 غرف وصالة.. "الإسكان" تفتح باب الحجز لعدد من الوحدات بدمياط وبورسعيد

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أوصى منتدى أسوان بتفعيلها.. ما المحفزات الهيكلية للنزاعات المسلحة؟

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مع بدء تحرير طرابلس.. أبرز المدن التي استعادها الجيش الوطني الليبي

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