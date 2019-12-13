أحيا الفنان محمد حماقي، مساء الخميس، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

افتتح حماقي الحفل بأغنية "نفسي أبقى جنبه" وسط المزيد من هتافات الإعجاب بعدها حرص على تحية الجمهور من مختلف الجنسيات العربية، وخص بالشكر أبناء وأهل المملكة العربية السعودية، متمنيا أن يصبح بلدهم أكبر واجهة سياحية في العالم.

وقدم حماقي عددا من أغانيه منها "أجمل يوم"، "يزلزل"، "قدام الناس"، "جرى إيه وأهلي أحلى حاجة فيكي" التي أهداها للمملكة العربية السعودية.

وواصل حماقي حفله بأغاني "ليه بيلموني"، "من قلبي بغني"، "من البداية" "قادرين نعلمها" و"واحدة واحدة" و"عمره ما يغيب"، بالإضافة إلى "أم الدنيا" و"علي تحية المنتخب المصري".