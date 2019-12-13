تمكن ضباط مباحث مركز المراغة في سوهاج، من كشف غموض مرتكب واقعة سرقة مركبة توك توك من صاحبه تحت تهديد السلاح، وتبين أن مرتكبيها مسجل خطر سرقات، وألقي القبض عليه، وبحوزته فرد روسي واعترف بارتكاب الواقعة.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبدالحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة المراغة من "عبدالعزيز.س.ا" 16 عاما، سائق توك توك، بأنه في أثناء سيره استوقفه شخص مجهول وطلب منه توصيله لقرية البطاخ دائرة المركز، وفي أحد الطرق الفرعية هدده بسلاح ناري، واستولى على التوك توك ولاذ بالفرار.

وتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.م.م" 26 عاما عامل، ويقيم بدائرة المركز مسجل "سرقة وسائل نقل"، ومطلوب للتنفيذ عليه في قضيتي "سرقة "، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وضبط التوك توك المبلغ بسرقته، ضبط بحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" محلي الصنع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وباشرت التحقيقات مع المتهم.