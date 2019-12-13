مجالس المدن تزيل آثار العاصفة الترابية التي ضربت شمال سيناء

تعمل مجالس المدن بمدن شمال سيناء على إزالة آثار العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة مساء أمس، ورفع مجلس مدينة العريش عدة أشجار عملاقة كانت قد سقطت على نهر الطريق بأنحاء المدينة.

كما أصلح مجلس مدينة الشيخ زويد بالتعاون مع شركة الكهرباء أسلاك الكهرباء التي سقطت بالقرب من قرية الخروبة غرب المدينة، بما فيها الخطوط القديمة والجديدة.

وفي بئرالعبد جرى الإسراع بالدفع باللوادر والسيارات لرفع الرمال الزحافة، التي تحركت باتجاه الطريق الدولي العام بين بالوظة وبئرالعبد .

وكان محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، قد أكد أنه جرى رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، بعدما أعلنت الأرصاد الجوية تعرض المحافظة لموجة من الأمطار الرعدية خلال ساعات.

وقال المحافظ أنه جرى رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، موجها باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وأضاف المحافظ أنه هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري.