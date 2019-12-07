أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء- إدارة الصيدلة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن حاجتها لعدد 11 صيدلي لتولي وظيفة التفتيش الصيدلي كالتالي:

1- 6 أطباء صيادلة كمفتش بديوان المديرية.

2- طبيبان صيدليان كمفتش بإدارة بئر العبد الصحية.

3- صيدلي كمفتش بإدارة الشيخ زويد الصحية.

4- طبيبان صيدليان كمفتش بإدارة نخل الصحية.

ويقدم الطلب باسم الدكتور مدير عام الشؤون الصحية بناءً على النموذج التالي مع اعتماد وختم جهة العمل:

وذلك عن طريق الأرشيف مع استلام المتقدم رقم الوارد وتاريخه، مرفق به سيرة ذاتية لكل متقدم مرفقًا بيه بيان حالة وظيفية من إدارة شؤون العاملين وذلك في موعد غايته أسبوعين بدءا من 4 ديسمبر الحالي.

الشروط:

1- التمتع بسمعة حسنة وسلوك قويم.

2- أن يكون فوق مستوى الشبهات.

3- عدم امتلاكه لصيدلية عامة في المكان الذي يرغب في التعيين به كمفتش صيدلي.