أكدت مديرية الإسكان الاجتماعي بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، أنه جرى الإعلان وحدات مشروعات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذه بمنطقة أبوعشرة بمدينة الغردقة، وجاري دراسة الاستحقاق والتخصيص بمعرفة وزارة الإسكان بالتنسيق مع صندوق التمويل العقاري.

وفي ذات السياق أشاد وفد ممثلي وزارة البيئة الإيطالي والأمم المتحدة للبيئة بجودة وسرعة تنفيذ وحدات مشروعات الإسكان الاجتماعي الجاري، تنفيذه بمدينة الغردقة وذلك خلال تفقدهم مشروع الإسكان الاجتماعي لمتابعة مراحل تنفيذ وحدات الإعلان العاشر بالغردقة.

وجرى تطبيق تكنولوجيا جديدة لمباني موفرة للطاقة بمشروع الإسكان الاجتماعي بوحدات الإعلان العاشر الجاري تنفيذه بمدينة الغردقة، وذلك بناء على مذكرة التفاهم بين المركز الإقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة وزارة الاسكان.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي أجراها، أمس، وفد من ممثلي المركز الإقليمي للطاقة المتجددة ووزارة الإسكان ووزارة البيئة الإيطالي والأمم المتحدة للبيئة، بزيارة ميدانية لمشروعات الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة بالغردقة.

كان وفد من ممثلي المركز ووزارة الإسكان ووزارة البيئة الإيطالي والأمم المتحدة للبيئة، زار، أمس، مشروعات الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة بالغردقة يرافقهم المهندس محمد عبدالمنعم عبدالعزيز، مدير مديرية الإسكان بالبحر الأحمر و فريق العمل القائم بالإشراف على الأعمال.

تفقد الوفد موقع مشروع الـ 6000 وحدة مشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة - منطقة أبو عشرة بالغردقة، وكذا ثلاث قطع أراضي مخصصة لمشروعات الإسكان للخطة المستقبلية لمشروعات الإسكان (المتميز- الاستثماري) في منطقة البداري وشمال الأحياء وأمام الحرس الجمهوري بالغردقة، لتطبيق تكنولوجيا جديده لبناء مباني موفرة للطاقة.