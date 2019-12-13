أصيب 25 شخصا في انفجار بمدينة بلانكنبرج، شرق ألمانيا.

وقالت الشرطة إن سبب الانفجار غير معروف حتى الآن، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل.