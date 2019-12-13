ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الجمعة، جنيها واحدا، حيث سجل الذهب عيار 24، 763 جنيها للشراء، مقابل 762 للبيع أمس.

فيما سجل الذهب عيار 21، 668 جنيها للبيع مقابل 666 جنيها أمس، وبلغ سعر الذهب عيار 18، 572 جنيها، مقابل 571 جنيها أمس.