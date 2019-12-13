أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، عن أملها في التعاون عن قرب مع رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون، الذي حقق فوزاً حاسمًا في الانتخابات التشريعية.

وقالت ميركل في بيان نشره المتحدث باسمها على تويتر: "تهانينا بوريس جونسون على هذا الفوز الواضح في الانتخابات، أتطلع لمزيد من التعاون باتّجاه الصداقة والشراكة الوثيقة بين بلدينا".

وفاز جونسون في الانتخابات التشريعية في بريطانيا ما سيسمح له بتحقيق وعده بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التجاذبات.