أعلنت الشرطة الفرنسة عبر "تويتر"، توقيف شخص هدد عناصرها بالسلاح الأبيض، اليوم، في حي لا ديفانس التجاري قرب باريس.

وقالت الشرطة إن "عناصر الشرطة يتدخلون وتم توقيف رجل يهدد الشرطة بسلاح أبيض.. تجنبوا المنطقة".