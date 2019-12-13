وافق صندوق التنمية المحلية خلال شهر نوفمبر 2019 على إقراض 398 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر، باستثمارات 3,7 مليون جنيه منهم 271 مشروعاً للمرأة بنسبة 68% من إجمالي المشروعات.

وشدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة في المحافظات، موضحاً أن صندوق التنمية المحلية وافق منذ بداية العام المالي الحالي (أول يوليو 2019) على إقراض 1656 مشروعاً باستثمارات تجاوزت 17 مليون جنيه وبلغ عدد المشروعات التي نفذتها المرأة 1124 مشروعاً.

وأشار شعراوي في تصريحات، إلى أهمية دور الصندوق في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية خاصة في القرى والنجوع والوحدات المحلية ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير، مؤكداً أن الصندوق يقدم الدعم الفني والتدريبي للمستفيدين كما يقدم فترة سماح مناسبة قبل البدء في سداد أقساط القروض.

وأوضح أن محافظات المنيا والغربية والدقهلية والمنوفية والفيوم كانت الأكثر تنفيذاً للمشروعات التي مولها الصندوق، حيث نفذت محافظة المنيا 276 مشروعاً والغربية 230 مشروعاً والدقهلية 209 مشروعات والمنوفية 172 مشروعاً والفيوم 138 مشروعاً، موجهاً القائمين على الصندوق بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التي تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظاً عليها من الاندثار ودعم القرى المنتجة على مستوى الجمهورية والتوسع في إقامة الصناعات التكاملية في الريف.

وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة موارد الصندوق التمويلية للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لآخر، لتنفيذ مشروعات صغيرة مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجاً خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة والتي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها، مؤكداً أن الصندوق يعزز مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات التي يتم إقراضها.