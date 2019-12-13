أوضحت المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية الجزائرية أن عبدالمجيد تبون، هو الأقرب لحسم الانتخابات، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ينتظر الجزائريون، اليوم، نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس، واتسمت بامتناع قياسي عن التصويت ورفض شديد من قبل حركة الاحتجاج الشعبية التي أدت إلى استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل الماضي.

وأعلنت "السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات" في رسالة نصية تلقتها وكالة فرانس برس أن رئيسها محمد شرفي سيعلن نتائج الدورة الأولى، اليوم، بينما يمكن أن ينزل الجزائريون إلى الشوارع للأسبوع الثالث والأربعين.