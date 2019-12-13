أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا عن الدفع بـ 3سيارات كسح لشفط المياه من منازل الأهالي بقرية طنبدي حفاظا علي سلامتهم وعدم تعرض منازلهم للخطر.

جاء ذلك عقب تلقي مجلس المدينة شكاوي عدد من المواطنين يفيد بتسرب للمياه داخل منازلهم، مما يسبب خطرا على حياتهم ويعرض منازلهم للانهيار.

قال اللواء ايهاب زهني، رئيس مركز مغاغة، إنه على الفور جرى الدفع بـ3 سيارات لشفط المياه من المنازل، كما تم مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمغاغة، للوقوف على سبب تسرب المياه، وقد أفادت بأن تلك المياه عبارة عن مياه جوفيه نظرا للموقع الجغرافي المنخفض للقرية ولا يوجد أي كسر بمواسير المياه.

كما وجه رئيس المركز بتشكيل غرفة عمليات، لحصر جميع القرى التي تعاني من نفس المشكلة وإيجاد حلول لها .