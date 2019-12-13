بعد انتظار دام 11 عاما رزق "أحمد ربيع" بابنه يوسف، ولم تدوم فرحة أحمد سوى شهرين ليكتشف أن نجله، مصاب بضيق في التنفس وبعد رحلة علاج استمرت شهور أكدت التقارير والأشعة أن يوسف يعاني من انسداد بالقلب، وجرى عرضه على مستشفى مجدي يعقوب ولكن تعذر دخوله ليعود الأب حاملا ابنه وخيبة الأمل.

ولم يجدد المواطن وسيلة للعلاج سوى مناشدة وزيرة الصحة لإنقاذ قلب ابنه الوحيد يوسف والذي انتظر قدومه 11 عاما والآن ينتظر لحظات الوداع.

ناشد أحمد ربيع مواطن من مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، ويعمل موظف بالتربية، المسؤولين، بالتدخل لإنقاذ قلب نجله الوحيد يوسف، الذي يمكث الآن بمستشفى سفاجا بعد رحلة علاج باءت بالفشل.

كان الطفل يوسف عُرض على عدد من الأطباء بالبحر الأحمر وقنا ومستشفى الاقصر الدولي، وأكدت الأشعة والتقارير أن نجله يعاني من انسداد بالقلب وعلاجه بمستشفى الدكتور مجدي يعقوب بأسوان لكن تعذر دخوله لإجراء العملية الجراحية هناك، ليعود يحمل طفله بين يديه وخيبة الأمل تطل من وجهه ولا يجد أمامه الآن إلا مستشفى سفاجا لانتظار لحظات الوداع.