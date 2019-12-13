أصيب عامل بطلق ناري في الدقهلية، بعد مشادة كلامية مع طالب أثناء مباراة كرة قدم في قرية ديو الوسطى بمركز السنبلاوين.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، باستقبال مستشفى السنبلاوين المركزي عامل مصاب بطلق ناري إثر تعدي من آخرين وجرى تحويله لمستشفى المنصورة العام لاستكمال العلاج.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة السنبلاوين، وبالفحص تبين إصابة "مصطفى ع. م. ،22 سنة عامل" ومقيم بقرية ديو الوسطى بمركز السنبلاوين بطلق ناري بالكتف الأيسر.

وبسؤال المصاب في محضر الشرطة، اتهم "شادى ش. ع.، 21 سنة طالب بكلية تربية رياضية" ومقيم بذات القرية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري و إحداث إصابته على أثر حدوث مشادة كلامية بينهما لخلاف على مباراة كرة قدم بالقرية.

وتحرر عن ذلك المحضر 23709 لسنة 2019 جنح مركز شرطة السنبلاوين.

ووجه مدير المباحث بسرعة القبض على المتهم لعرضه على النيابة العامة.