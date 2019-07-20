لقي فلاح مصرعه، اليوم، بعد خروج طلقة عن طريق الخطأ من سلاح ناري غير مرخصة من حارس أرضه بقرية الكوم الأحمر بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

كان اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من مأمور شرطة سمسطا، يفيد بوصول "محمد.م.ص" 28 سنة، فلاح، ومقيم بقرية الكوم الأحمر التابعة لدائرة المركز لمستشفى سمسطا المركزي، جثه هامدة، بعد إصابته بطلق ناري فتحة دخول وخروج بالصدر والذي وجه بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية وبسؤال شقيقه ويدعى "حسين" 22 سنة، فلاح أنه أثناء قيام شقيقه المتوفى بالتواجد داخل أرضه الزراعية يرافقه "راجي.م.ع" 27 سنة، الخفير الخصوصي لذات الأرض، وأثناء عرض الخفير سلاح ناري غير مرخص خاص به على المجني عليه، خرجت منه طلقة بنوع الخطأ واستقرت بصدر شقيقه.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتبين أنه فرد رصاص عيار 7.62 ×39 وطلقة من ذات العيار، وتم تحرير محضر رقم 1870 إداري مركز سمسطا، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.