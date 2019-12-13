الإسكان تطرح شقق جديدة في بورسعيد ودمياط بمتوسط سعر 800 ألف جنيه

أعلنت وزارة الإسكان، عن فتح باب حجز وحدات سكنية بنظام التمليك بالمحور الاستثماري بمحافظتي بورسعيد ودمياط، بمتوسط أسعار بلغت 800 ألف جنيه للوحدة، ومقدم حجز يصل إلى 135 ألف جنيه.

وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه سيبدأ غدا الأحد 15 ديسمبر، وحتى يوم الأربعاء 15 يناير، فتح باب الحجز لعدد محدود من الوحدات السكنية، بنظام التمليك بالمحور الاستثماري، تُنفذ خلال 36 شهراً، بمحافظتي بورسعيد ودمياط، تطرحها الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمساحات تصل إلى 110، و112، و 116 متر مربع.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، يتم شراء كراسة الشروط، من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظتي بورسعيد ودمياط، بالإضافة إلى المكاتب الرئيسية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، ويتم التسجيل والحجز من خلال الموقع الإليكتروني للصندوق، ويجب أن يكون المُتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وتكون الأولوية في التخصيص للحاجزين من أبناء المحافظة أو العاملين بها، ويجوز التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع.

ووفقا لموقع هيئة المجتمعات العمرانية، فإن أسعار الوحدات في محافظة بورسعيد تتراوح من 820 ألف وصولا لـ950 ألف جنيه، ومقدم حجز 135 ألف جنيه، أما في دمياط فتبدا الأسعار من 540 ألف وصولا لـ850 ألف، ومقدم حجزيبدأ من 90 ألف جنيه وصولا لـ130 ألف جنيه.

وأشارت عبدالحميد، إلى أن أسعار الوحدات السكنية السابق ذكرها، وفقاً للمساحات وتمييز الدور، وطبقاً لنوعية الوحدات المطلوبة، قابلة للزيادة في حدود 10 %، وذلك بخلاف 5 % من إجمالي ثمن بيع الوحدة كمبلغ للصيانة، ويتم سداد مبلغ مقدم جدية حجز السابق ذكره، بالإضافة إلى سداد مبلغ 300 جنيه مصاريف تسجيل لا ترد، وذلك لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، على الحساب المُبين بكراسة الشروط في أي مكتب بريد مُميكن.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه يجري سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة طبقاً لأحد البديلين، البديل الأول، بالتقسيط على 3 سنوات بـ12 دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة، والبديل الثاني، بالتقسيط على 5 سنوات بـ20 دفعة ربع سنوية، مشيرة إلى أن المُستندات المطلوبة للحجز.