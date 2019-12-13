أكد اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أن جميع الوفود الشبابية المشاركة في منتدي شباب العالم 2019، وصلت للمدينة وجاري تسكينها في أماكن قامتها وفقا لجدول التسكين الخاص بالشباب، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لشباب محافظة جنوب سيناء.

وأوضح رئيس المدينة أنه جرى وضع خطة أمنية محكمة لتأمين الشباب خلال جولاتهم الحرة داخل المدينة .

على جانب آخر قال أحمد نشأت، الأمين العام للجنة العليا للشباب بجنوب سيناء، وأحد شباب المحافظة المشاركين في المنتدى، إنه جرى تسكين جميع الوفود الشبابية واصطحاب بعضهم في جولات حرة بمدينة شرم الشيخ، للتعرف على مقاصدها السياحية.

وأكد الأمين العام للجنة العليا للشباب، أن الوفود أبدت إعجابها وانبهارها، بجمال مدينة شرم، و هوائها النقي، ومناخها المعتدل، كما أشادوا بجمال المنتجعات السياحية بها .

جدير بالذكر أنه سينطلق غدا منتدى شباب العالم 2019، في دورته الثالثة، والتي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 الى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة 7500 شاب من مختلف دول العالم ممثلين لـ 196 دولة.