حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم، من ضيق المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا، بعد ساعات من الفوز الحاسم الذى حققه المحافظون بزعامة بوريس جونسون بالانتخابات.

وقالت "فون دير لاين" إنها "جاهزة للعمل" منذ اليوم التالي لبريكست من أجل إقامة علاقة تكون "أقرب ما يمكن" بين الطرفين بهدف التوصل إلى تفاهم بحلول نهاية العام 2020.

وفاز جونسون في الانتخابات التشريعية في بريطانيا ما سيسمح له بتحقيق وعده بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التجاذبات.