ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الجمعة، القبض على متهم بقتل "لحام" بقرية شرقية مباشر التابعة لمركز الإبراهيمية.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الإبراهيمية بلاغا باختفاء "س ع س " 36 عاما لحام مقيم بقرية شرقية مباشر التابعة لدائرة المركز.

وفي وقت لاحق تلقى المركز بلاغا بالعثور على جثة شخص تتطابق مواصفاته مع مواصفات الشخص المبلغ عنه طافية أعلى مياه المصرف المار أمام قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير.

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد غالب رئيس مباحث الإبراهيمية وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ع ا ع" بائع متجول تربطة علاقة صداقة بالمجني عليه بسبب خلافات مالية بينهم، حيث وقعت بينهما مشاجرة ثم استدرج المتهم المجني عليه لمكان الواقعة واعتدى عليه بالضرب بآلة حادة ما أدى لوفاته ثم تخلص من جثته بإلقائها في المصرف.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.