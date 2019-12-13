صور.. بدء مقابلات الشخصية لبرنامج إعداد المعلمين للمدارس الحكومية

بدأت المقابلات الشخصية لبرنامج إعداد المعلمين للمدارس الحكومية لـ120معلما، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، اليوم، وتستمر حتى السادسة من مساء غد السبت، تحت رعاية اللواء عمرو عفيفي محافظ البحر الأحمر.

كانت عقدت محافظة البحر الأحمر عمل بروتوكول تعاون مع شركة كويت إنرجي و كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لعمل برنامج إعداد المعلمين للمرحلة الابتدائية والإعدادية للمدارس الحكومية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك من منطلق اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بالعملية التعليمية.

و قال يوسف سكوت منسق الجامعة الأمريكية بالبحر الأحمر في تصريح لـ"الوطن" أن البرنامج يهدف إلى استخدم التكنولوجيا في التعليم الحديث وتنمية مهارات والتدريب باللغة العربية، ويستهدف تطوير أداء المعلمين في أربع مواد هي اللغة العربية و العلوم و الرياضيات و الدراسات الاجتماعية.

مضيفا أنه يشرف على البرنامج دكتور أحمد عواد بالجامعة الأمريكية، ومدة البرنامج 90 ساعة وذلك على مدار أسبوعين بالمجان، ويجري منح من اجتازوا الدورة شهادة معتمدة من الجامعة الأمريكية.