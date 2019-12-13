صور.. محافظ قنا يتفقد مجمع خدمات المرور الجديد بنجع حمادي

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم، جولة تفقدية بمركز نجع حمادي لمتابعة الأعمال الإنشائية بمجمع خدمات المرور الجديد وموقع مجمع الشوادر الجديد، يرافقه كمال شلبي سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

بدأ الداودي جولته بتفقد مجمع خدمات المرور الجديد والذي سوف يخدم مراكز محافظة قنا الشمالية، مشيرا إلى أن المجمع يقع على مساحة 50 ألف م2 منها 4200 م2 مخصصة لإنشاء مبنى للمكاتب الإدارية ومكاتب استخراج التراخيص وباقي المساحة، سوف يتم استغلالها لإقامة مدرسة لتعليم القيادة وفناء لفحص السيارات وكافتيريا، مشيراً إلى أنه جرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمبنى الإداري والهيكل الخرساني للبوابات والسور الخارجي .

وأضاف المحافظ أنه يجري تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية بالسور الخارجي والبوابات والطابق الأرضي، موجها بضرورة تكثيف العمل للانتهاء من تشطيب المبنى، وفقا للجدول الزمني والمقرر له يونيو المقبل، موضحا أن المجمع سوف يمثل إضافة كبيرة لقطاع المرور بالمحافظة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على إدارة مرور قنا وتيسير اجراءات استخراج رخص القيادة وتسيير المركبات الخاصة بالمواطنين .

واختتم الداودي جولته بمعاينة الموقع المخصص لإقامة مجمع الشوادر الجديد والذي يقع على مساحة 9 أفدنة، وسوف يضم 61 شادر بمساحة 225 م، كما سيضم الشادر مبنى إداري ومسجد وكافتيريا بتكلفة اجمالية تصل لـ24 مليون جنيه ووجه المحافظ بسرعة البدء في الأعمال الإنشائية بالمجمع والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، تمهيدا لنقل مجمع الشوادر الحالي من وسط المدينة ومن ثم تحقيق السيولة المرورية بالشوارع.