الأمن الروسي يضبط 5 مسلحين من أنصار "داعش" خططوا لأعمال إرهابية

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم، القبض على 5 مسلحين من أنصار تنظيم "داعش" الأرهابي في موسكو خططوا لأعمال إرهابية.

وقالت هيئة الأمن الفدرالية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن عناصر الأمن الروسي، إلى جانب الشرطة الروسية في موسكو استطاعوا الكشف عن نشاط خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي الدولي والمحظور في روسيا، ضمت مواطنين روسيين اثنين وثلاثة من آسيا الوسطى كانوا يخططون لأعمال إرهابية".

وكانت هيئة ​الأمن​ ​الفدرالية​ الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، عن توقيف 3 أشخاص في ​موسكو​ سعوا منذ عام 2014 وحتى الآن، لتجنيد مسلحين لـ "داعش" للمشاركة ضمن مجموعات إرهابية في سوريا.