فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إثنين من العناصر الإجرامية (عاطلَين - أحدهما مقيم بمنطقة الحمام بمطروح ، والثانى محكوم عليه فى قضية "تبديد" ومقيم بمحافظة القاهرة).. يقومان بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة فى كمين أُعد لهما.. وبحوزتهما (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.