قالت المدير العام للإدارة العامة التمويل الخارجي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية فاطمة حسن، إنه لا تخفيض لميزانية وزارة الدفاع، موضحة في محاضرة حول مراحل عرض الموازنة العامة للسودان عام 2020، خلال الدورة التدريبية للإعلاميين الاقتصاديين، أن "ثمن السلام أكبر من ثمن الحرب"، في جانب توفير الاستقرار والأمن وتوطين النازحين، فضلا عن إعادة هيكلة الحركات المسلحة في أنظمة الدولة، وصرف مخصصاتهم.

وأكدت "حسن"، حسب وكالة السودان للأنباء "سونا"، ضرورة ربط الموازنة بسياسات واقعية، موضحة أنه ربما تكون هناك مهددات، مثل عدم توفير التمويل الكافي، معربة عن تفاؤلها بموازنة 2020، في معالجة الوضع الاقتصادي الراهن، منوهة بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ووزير المالية إبراهيم البدوي، في اجتماعات صناديق النقد والتنمية الدولية، مشيرة إلى الآثار الإيجابية للدعم المتوقع من مخرجات اجتماع "أصدقاء السودان"، الذي عقد في الخرطوم الأربعاء الماضي، وبررت عدم الإعلان عن مبلغ محدد للدعم خلال الاجتماع، بالمزيد من التنسيق بين المانحين.

وأوضحت "حسن"، أن الموازنة تحتاج في الربع الأول إلى زيادة وتقوية المُعينات التي تحقق الإيرادات، مضيفة أن دعم "أصدقاء السودان" المتوقع في أبريل، خطوة جيدة، وأشارت المسؤولة السودانية، إلى "حُجج على السودان"، في ظل وجود عقوبات اقتصادية لم ترفع كليا، فضلا عن أن السودان مازال في قائمة الدول الراعية للإرهاب، مطالبة بالصبر على الوعود الخارجية لدعم الموازنة العامة للدولة، وأضافت: "في حال عدم الإيفاء بالدعم، فإن موازنة 2020، جاهزة ومحسوبة، ويمكن أن يُعاد ترتيبها حسب الأسبقيات، وعدم الحياد عن أهداف الثورة".