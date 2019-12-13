لقاء الخميسي: شقيقي كان صاحب فكرة غنائي تتر "الفارس والأميرة"

قالت النجمة لقاء الخميسي، إن شقيقها هيثم الخميسي كان صاحب فكرة غنائها تتر فيلم التحريك المصري "الفارس والأميرة" التي تحمل اسم "مفيش مستحيل".

وأضافت الخميسي، لـ "الوطن"، أن هيثم وجدها الأنسب لغناء الأغنية، المستوحاة من أحداث الفيلم نفسه، حيث قرار القائد العربي محمد بن القاسم فتح الهند والسند حين كان عمره 15 عاما، ووقتها قوبل قراره بمعارضة من الكثيرين نظرا لصغر عمره، بحسب قوله.

وأضافت: ورغم هذه المعارضة نجح القائد العربي في فتحهما حينما كان عمره 18 عاما تقريبا، ما يعكس "إن مفيش حاجة اسمها مستحيل"، فمهما حاول الناس إيقافك فلا تستسلم لمحاولاتهم، ومن هنا أعجبت بالمعنى من وراء الأغنية.

فيلم "الفارس والأميرة" من تأليف وإخراج بشير الديك، ويشارك في بطولته محمد هنيدي، دنيا سمير غانم، عبدالرحمن أبوزهرة، مدحت صالح والراحلين سعيد صالح وأمينة رزق.