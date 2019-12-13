أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إلغاء رسوم جمركية جديدة على الصين كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في نهاية الأسبوع، وذلك في إطار "المرحلة الأولى" لاتفاق تجاري تم التوصل إليه، وكتب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الرسوم "لن تفرض نظرا لأننا توصلنا للاتفاق".

وكان ترامب، أكد أمس الخميس أن الولايات المتحدة "قريبة جدا" من توقيع "اتفاق مهم" مع الصين بعد 19 شهرا من حرب تجارية شرسة بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن شأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين أن يعزز موقع ترامب كمفاوض مع أقتراب موعد توجيه مجلس النواب الاتهام إليه في القضية الأوكرانية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وجاءت تغريدته بعد إعلان بكين أولا عن اختراق في الحرب التجارية الأمريكية الصينية، وقال ترامب إن الرسوم الحالية بنسبة 25 % على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار ستبقى مطبقة حتى إجراء المزيد من المفاوضات حول مرحلة ثانية من الاتفاق، إضافة إلى رسوم بنسبة 7.5 بالمئة على سلع مستوردة أخرى بقيمة 120 مليار دولار.

وكانت الصين، أعلنت في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري مع الولايات المتحدة الذي يتضمن إلغاء تدريجيا للرسوم التي أرخت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وقال نائب وزير التجارة وانج شوين، في مؤتمر صحفي، إن "الدولتين اتفقتا على نص المرحلة الأولى لاتفاق تجاري واقتصادي" مضيفا أنه يتعين على الجانبين الآن التوقيع عليه.