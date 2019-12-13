أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خالص تهنئته للجزائر على المستويين الرسمي والشعبي، بنجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس، وأسفرت عن فوز عبدالمجيد تبون، بمنصب رئيس الجمهورية.

وصرّح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن "أبو الغيط" توجه بالتهنئة إلى الرئيس المنتخب، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه.

كما نقل المصدر ثقة "أبو الغيط" في استمرار الجزائر في دعم مسيرة العمل العربي المشترك تحت قيادتها الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن الأمين العام - الذي كان يتابع عن قرب مخاض هذه الانتخابات الهامة - أعرب عن أطيب أمنياته للجزائر بالاستقرار والتنمية والتقدم، لتظل أحد الدعائم الأساسية للعمل العربي المشترك.