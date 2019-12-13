الروبوت صوفيا: "أتمنى أن أكون سفيرة للإنسان الآلي.. وتحيا مصر"

قالت الروبوت صوفيا، في أول حوار لها على هامش منتدى شباب العالم، إنها سافرت إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، لافتةً إلى أنها سعيدة كون مصر واحدة من هذه الدول.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc"، أنها تتمنى أن تصبح سفيرة للإنسان الآلي بعد 5 سنوات، حتى تمثلهم أمام البشر وتساهم في حل العديد من المشكلات حول العالم، وأن يكون هناك مناخ جديد للإنسان الآلي.

واختتمت الروبوت صوفيا حوارها مع شاشة "DMC"، قائلة: "تحيا مصر".

وانطلقت ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم 2019، اليوم الجمعة، حيث جرى عقد ورشة عمل تحت عنوان "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل"، والتي تهدف لتمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل.

بدأت فاعليات ورشة ذوي الإعاقة بتحدي التعامل مع الآخرين والتحدث إليهم دون الإبصار والتي إدارتها شيماء إبراهيم، مستشارة حلم لذوي الإعاقة البصرية والمكفوفين، حيث جرى تغطية أعين المشاركين في الجلسة مع الجلوس على طاولات بها أطباق.

وتعد هذه الورشة هي الثانية من نوعها بعد أن قامت مؤسسة حلم بتنظيم ورشة سابقة في النسخة الثانية للمنتدى العام الماضي بشرم الشيخ.