أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة تركية مسيرة دخلت مسرح العمليات ومنطقة الحظر الجوي جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، أنها أسقطت الطائرة المسيرة التي حاولت استهداف القوات بالعاصمة طرابلس.

وكان حفتر، أعلن تقدم قواته نحو طرابلس أمس الخميس، ووجه دعوة للمسلحين إلى إلقاء السلاح والاستسلام، وبدأ الجيش الوطني الليبي التحرك نحو طرابلس، مساء أمس الأول الأربعاء، وأعلنت القيادة العامة دعم القوات بالآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة، للبدء في المهمة الكبيرة في ميدان القتال، وذلك بعد وضع الخطة الكاملة للسيطرة على أنحاء العاصمة الليبية.

عقيلة صالح: نطالب بسحب الاعتراف الأممي من حكومة السراج

وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إن الشعب الليبي يقف الآن صفا واحدا، مؤكدا أن ليبيا ليست للبيع، وطالب صالح ، حسبما ذكرت قناة العربية الاخبارية،اليوم، الأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج، لافتا إلى أن حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي.

وأضاف "صالح" أن اتفاقية السراج وتركيا سرعت العملية العسكرية في طرابلس ، وتوقع حسم معركة طرابلس في أسرع وقت، موضحا: "نحن مع المسار السياسي والمصالحة لكن بعد تحرير طرابلس".

بدورها، ذكرت الحكومة الألمانية، اليوم، أن فرنسا وإيطاليا تدعمان المبادرة الألمانية من أجل السلام في ليبيا، وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في بيان اليوم، إن المستشارة أنجيلا ميركل أجرت على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي حول المبادرة، مشيرا الى أن كلا البلدين قدما الدعم للمبادرة المعروفة باسم "عملية برلين"، وأوضح المتحدث الألماني، أن المحادثات دارت أيضا حول الوضع الراهن في ليبيا.

والحكومة الألمانية تسعى عبر مبادرة عملية برلين إلى دعم مساعي السلام لمبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة ، وتتعلق المبادرة بتنظيم مؤتمر دولي ، لم يتم الاعلان عن موعده بعد ، حتى يمكن من خلاله وضع خطه شاملة لرأب الصدع الليبي وإرساء عملية سياسية ليبية داخلية بوساطة الأمم المتحدة.

جدير بالذكر، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة صرح السبت الماضي بأنه يمكن أن يكون هناك "حمام دم" في ليبيا في حال فشل المؤتمر الدولي المقبل في إرساء الاستقرار في الدولة التي مزقتها الحرب.