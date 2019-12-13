قالت مصادر لقناة "العربية"، إن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يستعد لإغلاق المجال الجوي في ليبيا، وذلك على خلفية عملية تحرير طرابلس من الميليشات الإرهابية المسلحة.

وشهدت محاور العاصمة الليبية طرابلس، وقوع اشتباكات عنيفة، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الجيش دمر عشرات الطائرات التركية المسيرة في معارك طرابلس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع "سكاي نيوز" عربية، أن قوات الجيش دخلت إلى مناطق وأحياء رئيسية في العاصمة طرابلس.

كما دعا المسلحين إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم، و"نحن نضمن سلامتهم".