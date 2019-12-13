دافع المخرج محمد سامي عن الفنان محمد رمضان الذي يتعرض دوما للهجوم بسبب أفلامه لكونها "حسب المهاجمين" سببا من أسباب تدهور الأخلاق في المجتمع.

وقال سامي لـ"الوطن": "محمد رمضان ليس له دور فيما يحدث بالمجتمع، فهو ليس من اخترع المطواة ولا أول من مسكها في يده، كما أنه ليس أول من خلع ملابسه في الشارع".

يذكر أن المخرج محمد سامي يستعد حالياً لبدء العمل في تصوير مسلسل البرنس الذي يقوم بكتابته وإخراجه، ومن بطولة محمد رمضان وغادة عادل وروجينا وأحمد زاهر، ومن إنتاج سينرجي ومن المقرر أن يعرض في شهر رمضان 2020.