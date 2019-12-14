12 معيارا لتقييم رؤساء الأحياء في القاهرة.. تعرف عليها

ترصد "الوطن" أبرز معايير تقييم رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة، وفق تعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن هناك عدة معايير يجري تقييم رؤساء الأحياء وفقا لها، ومنها الحفاظ على أملاك الدولة، ومنع أي تعديات، وإزالة الإشغالات، ووقف مخالفات البناء، ومراجعة تراخيص المحلات، ومنع أي تجاوزات، ورفع كفاءة الطرق وأعمال الإنارة، والتعامل مع ملف النظافة، وإزالة أي تراكمات على الفور.

وأضاف صابر لـ" الوطن " أن من ضمن المعايير، التفاعل مع شكاوى المواطنين وإزالة أسباب الشكوى، والحفاظ على المظهرالحضاري للحي.