عرضت شاشة "إكسترا نيوز" فيديو يظهر استعدادات وزارة الداخلية لتأمين النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

ويظهر الفيديو استقبال الضيوف بالمطار بكل مثالي، وكذلك مراقبة كل جنبات المطار بالكاميرات، وسيارات الشرطة المتواجدة بصحبة أتوبيسات ضيوف المنتدى.

وينطلق غدا منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ.

ويناقش المنتدى القضايا المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.