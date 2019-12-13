قال قائد فرقة "موزار طيف الخيال" من المغرب، رضوان بوحراث، إن الفرقة فنية متخصصة في فن الظلال العالمي الراقص، مشيرًا إلى أنه فن يجمع الموسيقى، الرقص، والأشكال.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "بالنسبة لطيف الخيال، فإننا ربطنا الماضي بالحاضر في فن خيال الظل، ومن أشهر الممارسين لهذا الفن "ابن دانيال" الأسطورة المصري، وكتب أشهر بابات طيف الخيال".

وتابع، أن هذه الفرقة تأسست في عام 2013، حيث خرجت إلى العلن بعد فترة من العمل والتحضير استمرت لمدة 5 سنوات، وكانت مشاركتها الأولى في برنامج المسابقات "أرابس جوت تالنت"، ثم شاركنا في عدة مهرجانات عالمية، واليوم نحن متواجدون في منتدى شباب العالم.

وأشار إلى أن الفرقة من 5 أعضاء، ويحملون نفس النسب وينتمون إلى نفس العائلة: "وهناك شباب آخرون من خارج العائلة، وأسسنا الفرقة على بعض المهارات الرياضية والفنية، لكي نعطي أحسن صورة".

وأوضح أن فن خيال الظل يعني تشكيل خيال وأشكال بأجساد أعضاء الفرقة، حيث يتحول ظل الجسد إلى أشكال أخرى: "وهي اللغة التي يفهمها العالم، وسنقدم رسالة راقية للعالم".

وأردف: "المشاركة في منتدى شباب العالم شرف لنا، لأنه عالمي، ويسعى إلى نشر السلام على مستوى العالم، والشباب يتأثر بأفكار متطرفة، ومنتدى شرم الشيخ يعالج هذه الأفكار والقضايا، ويجرى فيه توجيه رسائل سلام ورسائل بناء الإنسان".

وقال أسامة بوحراث، أحد أعضاء الفريق، إن مشاركة الفريق في منتدى شباب العالم سيعطيها دفعة كبيرة من أجل إعطاء صورة جميلة للغاية، موضحًا أنه يعمل كمنسق للحفلات والمعارض والمؤتمرات للفريق.

وأوضح، أن هذا الفن لا مرجع له، حيث يعتمد على التجربة أكثر من التقنية: "من الممكن أن نستغرق شهرًا لكي ننفذ شكلًا واحدًا في الظل، لكن الفرقة تطورت كثيرًا".