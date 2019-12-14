عرضت شاشة "extra news"، جزءً جديدًَا من الفيلم الوثائقي "مصر من السما"، الذي يرصد أحوال مصر خلال مراحل مختلفة، وصولا إلى مصر الحاضر، حيث استعرض السد العالي وخزان أسوان عبقريات هندسية تحفظ جنوب مصر.

وجاء بالفيلم، أن خزان أسوان، كان الأكبر في العالم، ويعتبر بمثابة نصب تذكاري لعبقرية هندسية، لكنه يذكر المصريين بالحقبة الاستعمارية للاحتلال البريطاني، التي أوجدته.

وأضاف: "هو قطعة حيوية من البنية التحتية لكل أهل أسوان وطالما تحكم في نهر النيل".

وعن السد العالي، جاء في الفيلم أنه سعى إلى تسخير مياه النيل الجامحة وقلل مياه الري وسيطر على الفيضانات وكان مصدرًا لا مثيل له للطاقة الكهرومائية.

وأشار الفيلم، إلى أن السد العالي غمر جنوب مصر وشمال السودان بأكبر البحيرات من صنع الجغرافيا على مستوى العالم وهي بحيرة ناصر.