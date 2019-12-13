عرضت شاشة "DMC"، جزءً جديدا من الفيلم الوثائقي "مصر من السما"، الذي يرصد أحوال مصر خلال مراحل مختلفة، وصولا إلى مصر الحاضر، مستعرضا الطريق إلى مصر المستقبل، مسلطًا الضوء في هذا الجزء، على سد الدلتا.

وقال الفيلم: "تعتبر الدورة العادية للفيضانات في النيل من أعظم الهدايا التي تمنحها الطبيعية لصالح البشرية، لكن في نفس الوقت فيضان النيل قوة يتخاف منها، مواسم الفيضانات القوية ممكن تغرق قرى بأكملها وممكن موسم الفيضانات الخفيفة يؤدي إلى مجاعة مدمرة".

وأضاف الفيلم: "القدرة على سيطرة تدفق النيل قديمة قِدم الحضارة المصرية نفسها، وهنا في دلتا النيل شمال القاهرة يبدأ النهر للخروج ناحية البحر الأبيض المتوسط ولحد دلوقتي أنجح سد على نهر النيل لسه قائم وهو سد الدلتا، تصميم فرنسي، أنشئ بعد ثلاثين سنة من العمل".

وتابع: "يُقال عن سد الدلتا، أن واحدًا من الأهرامات العظمى دمرت من أجل توفير الحجر النهائي للمشروع لكن لحسن الحظ ده محصلش، لأن نتائج السد كانت مذهلة، وتضاعفت المحاصيل حول سد الدلتا، وفي نفس الوقت انخفضت تكلفة الزراعة للنصف، كما يعد واحد من أهم المعالم السياحية في مصر".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت عن الانتهاء من إنتاج "مصر من السما"، حيث اشترك فريق عالمي من مصر وأمريكا وأوروبا لإنتاج الفيلم، واستخدمت تكنولوجيا متقدمة لإنتاجه، وكذلك التصوير باستخدام تقنية 6KK، واستغرق الإنتاج حوالي عشرة أشهر.

تفتح مصر ذراعيها للعالم، عبر الفيلم، ليشاهد أماكن أثرية وتاريخية وصورة جديدة لأول مرة، خاصة مشروعات الدولة الحديثة التي تسهم فى نهضة مصر في مجالات عدة مثل النقل والمرافق والإسكان والتجارة.

وأشارت الشركة، إلى أن لديها طلبات لعرض ذلك الفيلم، على عدد من المحطات التليفزيونية والمنصات الرقمية في أوروبا وأمريكا، وذلك فى إطار الاهتمام بإلقاء الضوء على مصر الحديثة.