نظمت وزارة الخارجية، مُمثلةً في كل من إدارة شؤون الفرانكفونية والسفارة المصرية في الفلبين، زيارة لرئيس المعهد الدولي للفرانكفونية التابع لجامعة هانوي الوطنية الدكتور نجو تو لاب إلى مصر، وذكرت، اليوم، أن المسؤول الفلبيني والوفد المرافق له قاموا بزيارة كل من القرية الذكية، ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ، وكذا جامعة "سنجور" بالإسكندرية.

وتضمنت الزيارة عقد الوفد الفلبيني لقاءً مع مسؤولي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات لمناقشة سُبل التعاون في مجال التحول الرقمي، فضلاً عن مناقشة أفكار التعاون الثلاثي بين مصر وفيتنام في أفريقيا، فيما وجه المسؤول الفيتنامي الدعوة للهيئات المصرية المعنية للمشاركة في الفعاليات الدولية التي يعقدها المعهد الفرانكفوني الفيتنامي خلال عام 2020، وعلي رأسها المنتدي الدولي السنوي للاقتصاديات الرقمية الفرانكفونية (‪Francomics 2020‬).

وفي سياق آخر، شاركت إدارة شؤون الفرانكفونية بوزارة الخارجية في حفل ختام أعمال النسخة الثالثة من معسكر التدريب والإبداع الرقمي للسيدات الأفارقة "والذي عُقد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وشهد الحفل توزيع شهادات التقدير علي المشاركات من كل من مصر والكاميرون ومالي والسنغال، وتقديم الجوائز للفرق الفائزة بأفضل تطبيق رقمي للهواتف الذكية يخدم المجتمعات الأفريقية في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وعبر الحضور عن التقدير لدور وزارة الخارجية في دعم تنفيذ المعسكر التدريبي للعام الثاني علي التوالي لخدمة أجندة التنمية الأفريقية.

وفي سياق آخر، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بحث في وقت سابق اليوم، مع نظيره العراقي الدكتور أحمد رياض، آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الشباب والرياضة، وجاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرين بمؤتمر "السلام والرياضة" في موناكو، الذي يقام سنويا تحت رعاية الأمير ألبرت أمير موناكو وتحت شعار "أبطال رياضيون من أجل السلام لدعم قيم السلام والتسامح"، بمشاركة عدد من وزراء الشباب والرياضة من مختلف دول العالم.

"صبحي" يؤكد على عمق العلاقات التاريخية مع دولة العراق

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عمق العلاقات التاريخية مع دولة العراق الشقيقة، مشيرا إلى أن الفترة القادمة تشهد تعاونا مشتركا على صعيد المشروعات والبرامج الشبابية والرياضية، فيما وجه وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد رياض، التهنئة إلى صبحي على النجاحات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في مجال الشباب والرياضة، مشيدا بمستوى البنية التحتية الرياضة في مصر، والتنظيم المميز للعديد من البطولات الرياضية على كافة المستويات القارية والدولية والعالمية والتي نالت احترام وتقدير العالم.

وأكد صبحي - خلال كلمته في ختام مشاركته بالمؤتمر - أن الرياضة أفضل الوسائل لتعزيز السلام بين شعوب العالم، كما أنها تعزز التكامل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم، وقال "إنه لا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه الرياضة في السلام الداخلي للأفراد واللاعبين، وعندما يتمتع الرياضي بالسلام النفسي الداخلي، كان لذلك عظيم الأثر في نشر الحب والتقارب مع الآخرين".

وشارك في فعاليات المؤتمر عدد من وزراء الشباب والرياضة من دول العالم وترأس الدكتور أشرف صبحي وفد مصر بمشاركة اللجنة الأولمبية المصرية.