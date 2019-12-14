عرضت شاشة "extra news"، جزءً جديدَا من الفيلم الوثائقي "مصر من السما"، الذي يرصد أحوال مصر خلال مراحل مختلفة، وصولا إلى مصر الحاضر، حيث استعرض الفيلم رياح مصر واستخداماتها المتعددة من القصائد الشعرية القديمة حتى الطاقة المتجددة.

وجاء في الفيلم: "ما زلنا نستخدم قوة رياحنا إلى اليوم، والمصريون القدماء كانوا سيذهلون من التقدم الذي حدث في البلاد، خلال هذه الفترة".

وحول محطة جبل الزيت، جاء في الفيلم أنه موقع مثالي لتسخير الرياح الثابتة القوية التي تهب من منطقة أفريقيا الاستوائية ومنطقة شبه الجزيرة العربية على طول ساحل البحر الأحمر.

وأوضح، أن هذه المنشأة الفريدة مبنية على التزام الرئيس السيسي العميق بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة: "هدف طموح يمكن تحقيقه و20% من الطاقة بمصر ستكون متجددة قبل عام 2022 و40% منها ستكون متجددة قبل عام 2035".